Veronica Verho kertoo podcastissa hänen ja Juhani Koskisen erosta: "Se vain loppui"

Verho sanoo podcastissa hänestä tuntuvan, että erosta on kulunut jo paljon aikaa. Hänen mukaansa puolessa vuodessa on kerennyt tapahtua valtavasti asioita.

Verhon mukaan hänen on vaikeaa kommentoida eron syytä.

– Joudut itse kannattelemaan omia tunteita ja käymään niitä läpi, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja totta kai siinä ovat myös perheesi ja sukulaisesi (tunteet). Ja ainakin minä koen, että moni on puhunut siitä, että jopa puolisosi perhe saattaa pitää sinua kiinni parisuhteessa, koska heistä tulee sulle tosi rakkaita, hän sanoo.

Verho hakeutui pian eron jälkeen terapiaan. Hän sanoi terapeutilleen, että haluaa tavata tätä mahdollisimman usein. Terapia on opettanut juontajalle paljon uutta hänestä itsestään.

– Tiedän, että kaikki ex-pariskunnat eivät pysty olemaan ystäviä, mutta minulla on aina ollut se ajatus, että jos kaikki on mennyt oikeasti tosi hyvin eikä toiselle ole tehty mitään pahaa, niin miksi ei voisi vaikka hengailla joskus keskenään, Verho sanoo.

Eron jälkeen Verhon ystävät olivat ihmetelleet, miksei hän itke tai sure. Vasta, kun Verho muutti omaan asuntoonsa, pääsivät hänen tunteensa nousemaan kunnolla pintaan. Muuton jälkeisenä päivänä Verho oli väsyneempi kuin koskaan ennen, ja tuolloin myös hänen tunteensa purkautuivat.

Verhon ja Koskisen eron jälkeen moni on pohtinut, miten kaksikon mäyräkoirille kävi. Verho kertoo, että koirat vuorottelivat aiemmin hänen ja Koskisen kotien välillä kaksi viikkoa kerrallaan. Nykyisin toinen koirista asuu Verhon ja toinen Koskisen luona. Järjestely on ollut toimiva, mutta Verho sanoo, että hänelle yksi rankimmista asioista on ollut koirien erottaminen ja Matti-koiran hyvästeleminen.