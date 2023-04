Hilkka Ahde on ensimmäistä kertaa 10 vuoteen tilanteessa, jossa hän ei toimi kenenkään omaishoitajana – näin hän on käsitellyt läheisten menettämisestä syntynyttä surua

Torstaina 20. huhtikuuta julkaistiin Hilkka Ahteen elämäkerta Hilkka Ahde – Sinisilmäinen optimisti (Docendo 2023), jonka on kirjoittanut Liisa Talvitie. Ahde kertoo kirjassaan avoimesti ilon ja surun hetkistä, jotka sävyttivät hänen perheensä elämää hänen ja edesmenneen puolisonsa Matti Ahteen näkyvien yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi.

"Elämässä pitää mennä eteenpäin"

Nyt Hilkka on tilanteessa, jossa hän ei huolehdi kenestäkään. Hän kertoi, ettei ole vielä täysin sisäistänyt asiaa, sillä vaalikampanjointi vei ajatuksia ja huomiota niin vahvasti muualle. Hilkka oli eduskuntavaaliehdokkaana SDP:n listoilla.

– Pikkuhiljaa alkaa ymmärtämään, että nyt onkin vapaus tulla ja mennä. Se on ihan outoa, hän sanoi.

Entä miten Hilkka on pärjännyt menetettyään sekä elämänsä rakkauden että äitinsä?

– Mutta sellainenkin ihme tapahtui, että kohtasin ihmisen, jonka kanssa on ihana viettää aikaa. Myös hän oli menettänyt puolisonsa ja tapaamisemme alkoivat pitkillä kävelylenkeillä puhtaasti vertaistuen merkeissä. Vasta kaksi vuotta Matin kuoleman jälkeen aloimme tapailla uudestaan. Suhdettamme ei ole määritelty mitenkään, eikä määrittelylle ole tarvettakaan. Pääasia on, että tapailemme ja meillä on hauskaa ja yhteisiä keskustelunaiheita. Muun muassa politiikka!