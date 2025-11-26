MM-rallikausi päättyy tällä viikolla Saudi-Arabiassa, mutta sen avanneella 5,22 kilometrin mittaisella yleisöerikoiskokeella ei vielä ratkottu mitään mihinkään suuntaan.

Kauden päätösosakilpailussa maailmanmestaruuteen on mahdollisuus vielä kolmella kuljettajalla, kaikki heistä Toyotan pilotteja. Avauserikoiskokeen viidenneksi nopeimmin taittanut Elfyn Evans on MM-sarjan kärjessä kolmella pisteellä ennen Ogieria ja 24 pinnalla ennen Rovanperää, joka päättää ralliuransa ainakin toistaiseksi Saudi-Arabiaan.