Tekeekö Kalle Rovanperä toisin kuin on odotettu?

Ruotsin MM-ralli 15.-18.2. To: Testi-ek ja EK1 klo 10.00 alkaen Pe: EK:t 2-8 klo 9.40 alkaen La: EK:t 9-15 klo 8.30 alkaen Su: EK:t 16-18 klo 8.15 alkaen

Kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Rovanperä on saanut pitkästä aikaa ladata akkunsa rauhassa.

– Nyt tuntuu siltä, että on kiva lähteä ajamaan. Ruotsi on aina ollut hieno ralli. Mukavaa ajaa taas kunnolla kilpaa. Nyt kelitkin näyttäisivät olevan sellaiset, että on hyvä päästä starttaamaan vähän taaempaa lähtöjärjestyksessä, Rovanperä kertoo.