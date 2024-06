Kalle Rovanperän seuraava MM-ralli selvillä

Heinäkuun puolivälin jälkeen Rovanperä on kuitenkin palaamassa tositoimiin. MTV Urheilun tietojen mukaan Rovanperän kanssa Toyotan kolmosautossa vastuuta jakava Sebastien Ogier jää omalle lomalleen Puolan MM-rallin jälkeen, ja näin Rovanperä starttaa Latvian uuteen MM-osakilpailuun.

– Se on varmaa, että Kalle on mukana Suomen MM-rallissa, mutta Latvian yllä on pieni kysymysmerkki. Oletan, että… Katsotaan, missä olemme MM-sarjan tilanteessa ja mietitään sitten kuljettajia loppukauden kisoihin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala muotoili.