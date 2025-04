Sami Kapanen teki kouriintuntuvan huomion: "Todella iso ero"

Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen havaitsi joukkueensa tilassa suuren eron Jukureita vastaan pelatusta playout-sarjasta kohti liigakarsintoja Jokereita vastaan.

Jääkiekon SM-liigan runkosarjassa viimeistä edelliselle sijalle 15. jäänyt Pelicans taipui aiemmin playout-sarjassa runkosarjajumbo Jukureille 1–4-voitoin ja joutui liigakarsintoihin Mestis-mestari Jokereita vastaan.

Olkoonkin että Pelicans voitti playouteissa juuri avausosan, liigakarsintojen ensimmäisessä ottelussa se oli suhteessa huomattavasti vakuuttavampi kuin tuossakaan Jukurit-matsissa. Pelicans nuiji Jokerit tiistaina kotonaan Lahdessa maalein 5–0, niin että helsinkiläisvieraille ei jäänyt ottelussa palaa.

– Aistin joukkueessa samanlaisen tunnetilan, mitä meillä oli runkosarjan loppuvaiheilla, kun pelasimme hyvää kiekkoa. Siellä oli pieni odotus päällä kopissa. Oli vähän hymyä, virnettä naamalla, että pääsemme taas pelaamaan, Kapanen ruoti.

– Edeltävässä ottelusarjassa olimme pakotettuja pelaamaan. Se ei ollut sen oloista, että olisimme halunneet pelata. Nyt oli todella iso ero tänään. Joukkue näytti sen, että he ovat valmiita vastaamaan tähän huutoon.

"Ei tule ainakaan helpponemaan"

Kapanen oli karsinta-avauksessa tyytyväinen suojattiensa työmoraaliin ja sitoutumiseen.

– Pystyimme toteuttamaan niitä asioita, joita lähdimme tästä ottelusta hakemaan. Tiedostamme kuitenkin samanaikaisesti, että pitää olla maltillinen. Tämä on vasta eka ottelu. Tämä ei tule millään tavalla ainakaan helpponemaan, kun siirrytään Helsinkiin. Meidän pitää saada itsemme taas sitten uudelleenladattua tässä hyvin nopealla aikataululla.

Kapaselta tuli kuin apteekin hyllyltä vastaus Pelicansin suurimmasta riskistä kohti karsintojen seuraavaa matsia torstaina.

– Että me lähdemme muuttamaan jotain. Kyllä meidän pitää pystyä edelleen pelaamaan kuten me pelasimme tänään, että liikumme riittävän hyvin, olemme vahvoja kamppailuissa, olemme rohkeita kiekolla mutta kuitenkin järkeviä sen kanssa. Pitkät hyökkäykset vievät vastustajalta energiaa ja hyökkäystehokkuutta. Me puolustimme tänään minun mielestäni myös aika jämäkästi.

Erikoistilannepelaamisessa Kapanen näkee petraamista. Pelicans ei tehnyt yhtään ylivoimaosumaa, olkoonkin että Daniel Niemisen 4–0 syntyi juuri Jokerien viiden minuutin alivoiman päätyttyä.

– Ainahan löytyy asioita, joita valmentajat tahtovat kehittää ja viedä eteenpäin, mutta tämä on hyvä alku ja tätä me lähdemme työstämään eteenpäin.

