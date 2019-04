Minna joutui Tinder-treffeillään neljän afgaanin joukkoraiskaamaksi – miehet näkivät, kuinka uhri tärisi pelosta mutta se ei estänyt heitä jatkamasta

Hammastikku ja kaksi ronskimpaa

"Hän päätti puolestani"

– Siinä vaiheessa tuntui, että en selviä tässä enää turvallisesti pois. Tuntui, että se oli suunniteltua alusta loppuun ja afgaanien tapa toimia. Että heille on normaalia parittaa naista ryhmässä ja kuvata tekojaan.

Tekijät jatkoivat, vaikka näkivät Minnan tärisevän pelosta

Kuulusteluissa osa epäillyistä kertoi kuulleensa naisen kieltäytymisen sekä havainneensa pelkotilan sekä raajojen tärinän. Tästä huolimatta he jatkoivat tekojaan, sillä heidän mukaansa seksiä harrastettiin yhteisymmärryksessä.

– Aluksi oli tosi vaikeaa. Mutta suurena apuna minulla on ollut aivan ihana ystäväni, jolla on sama kokemus joidenkin vuosien takaa.

Ahdistava oikeudenkäynti ja "naurettavat rangaistukset"

"Kaikki maahanmuuttajat eivät opi, miten maassa saa toimia"

– Pitäisi ehdottomasti huomioida, että tänne tulee paljon yksinäisiä miehiä pakolaisina. Tietynlainen rasismi on ok. Kulttuurieroja on, eikä se iskostu kyllä heidän päähänsä, että miten saa maassa toimia.