Salon sairaalamurhasta epäilty sairaanhoitaja vältti syytteen – Syyttäjä: ei näyttöä rikoksesta

Samaa henkilöä on esitutkinnassa epäilty myös huumausainerikoksesta, varkaudesta ja pahoinpitelystä. Näistä rikoksista syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta konkurrenssiperusteella. Peruste tarkoittaa, että tekijällä on jo taustallaan esimerkiksi useampi vastaavanlainen rikos.