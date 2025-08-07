Nuori mies sekoili vaarallisesti liikenteessä – poliisi joutui puuttumaan kolmesti

Holtittomasti ajellut kuski työllisti poliisi tällä viikolla Vantaalla oikein urakalla.

Poliisi joutui tällä viikolla puuttumaan kolme kertaa vuorokauden aikana saman kuljettajan ajamiseen liikenteessä Vantaalla, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Ensimmäisen kerran poliisi pysäytti noin 20-vuotiaan miehen Vantaan Tikkurilassa 5. elokuuta aamupäivällä.

Mies ajoi kovalla nopeudella jalkakäytävälle, törmäsi liikennemerkkiin ja kanttikiviin. Hänen epäiltiin olevan päihtynyt, joten hänet vietiin verikokeisiin ja vapautettiin myöhemmin. Autosta löytyi epäiltyä huumausainetta.

Seuraavan kerran mies päätyi poliisin kanssa tekemiseen saman päivän iltana.

Mies ajoi jälleen liikenteessä, kolaroidulla autolla. Hän pakeni poliisia yli 100 km/h nopeudella 40 km/h alueella.

Poliisi pysäytti auton Vantaan Jokiniementiellä, ja kuljettajaksi paljastui sama mies. Hänet otettiin kiinni ja vietiin poliisivankilaan, ja häntä epäillään useista rikoksista, kuten törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Auto takavarikkoon

Seuraavana päivänä poliisi havaitsi jälleen tutun, kolaroidun auton lähtevän liikkeelle Jokiniemenkadulta.

Poliisipartio lähti auton perään ja poliisin seuratessa, auto ajoi reunakiviin ja vastaantulevien kaistaa pitkin, ennen kuin kääntyi risteyksestä Tikkurilantielle, jossa se pysähtyi bussipysäkille.

Auton kuljettajaksi paljastui reilua tuntia aikaisemmin poliisivankilasta vapautettu tuttu mies, joka vaikutti päihtyneeltä.

Miestä epäiltiin muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta ja hänet toimitettiin jälleen verikokeisiin.

Verikokeiden jälkeen mies toimitetiin Vantaan pääpoliisiasemalle, jossa hänet kuulusteltiin ja sen jälkeen vapautettiin. Tällä kertaa miehen käyttämä auto jäi poliisille takavarikkoon.

Poliisin mukaan miehen ajelu on ollut vaarallista, mutta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin. Toisen tapauksen yhteydessä poliisi selvittää, onko mies osunut autollaan taksiin.