Saunaillan tapahtumista nousi kohu: Nuoria kiekkoilijoita epäillään rikoksesta

Savonlinnan Pallokerhon alle 18-vuotiaiden jääkiekkojoukkueen pelaajaa tai pelaajia epäillään joukkuekaveriinsa kohdistuneista rikoksista, jotka tapahtuivat huhtikuussa kauden päätöstilaisuuden yhteydessä.

SaPKon U18-joukkueen pelaajat järjestivät huhtikuussa 2025 omatoimisesti saunaillan, jossa yksi pelaajista teipattiin varusteteipillä siten, ettei hän päässyt teippauksesta pois ilman muiden apua. Hänestä otettiin myös kuva tapahtumahetkellä.

Teon kohteena ollut pelaaja koki teippauksen tapahtuneen vasten hänen tahtoaan ja piti sitä terveyttään uhkaavana. Pelaaja teki asiasta rikosilmoituksen.

Tapaus on edelleen Itä-Suomen poliisin tutkinnassa. Asiassa epäillään pahoinpitelyä ja vapaudenriistoa. Tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikonstaapeli Heikki Vehmas vahvisti MTV Urheilulle tutkinnan olevan yhä kesken. Vehmas ei halunnut kommentoida, moneenko pelaajaan tutkinta kohdistuu.

Pelaajat vapautettiin toimintakiellosta

SaPKo sulki tapauksen jälkeen kaksi teippaukseen osallistunutta pelaajaa toiminnastaan määräaikaisesti elokuun loppuun asti. Nämä veivät asian käsittelyn Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Pelaajat kiistivät teippauksen tapahtuneen vastoin sen kohteena olleen pelikaverin tahtoa. He kritisoivat myös SaPKon niin kutsutun ongelmanratkaisuelimen käsittelyä, jonka pelaajat kokivat kuulemisen sijaan lähinnä syyttäväksi ja yksipuoliseksi. Toinen pelaajista ei saapunut kuultavaksi lainkaan ja ilmoitti eroavansa seurasta. Toinen vanhempineen kuultavaksi saapunut kieltäytyi kertomasta mitään tapahtumien kulusta.

Pelaajien tekemän valituksen mukaan kysymys ei ollut kiusaamisesta, vaan teipattu pelaaja oli itse siihen halukas. Teon hetkellä otetusta kuvasta oli vastaselityksen mukaan nähtävissä, kuinka teipattu pelaaja oli nauravainen ja iloinen. Häntä ei pelaajien mukaan satutettu, eikä hänen turvallisuutensa ollut vaarassa, vaan hänen kerrotaan itse kannustaneen muita teippaamiseen. Osalliset poistivat teipit parin minuutin kuluttua teon alkamisesta, minkä jälkeen teippauksen kohteena ollut pelaaja jatkoi illanviettoa muiden mukana.

Kaksi muuta tilaisuudessa läsnä ollutta pelaajaa tukivat teippauksen kohteeksi pelaajan kertomusta siitä, että tilanne oli tapahtunut vastoin tämän tahtoa. Teippaamisen osallistui kaikkiaan neljä joukkueen jäsentä.

Pelaajat pitivät valituksessaan SaPKon kurinpitosääntöjä puutteellisina eikä kurinpitomenettely ollut heidän mielestään johdonmukaista, yhdenvertaista, läpinäkyvää tai oikeudenmukaista. Pelaajat kokivat myös saamaansa seuraamuksen kohtuuttomana.

Oikeusturvalautakunta kumosi seuran asettaman toimintakiellon heinäkuussa. Lautakunta näki seuran kurinpitomenettelyn puutteellisena, mutta totesi pelaajien käyttäytyneen selvästi epäasiallisesti.