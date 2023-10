Näyttelijä Timo Jurkka 60 vuotta! Teatterikorkeakouluun 90-luvun taitteessa pääseminen oli "onneton sattuma", joka tapahtui liian aikaisin

Jurkka ponnistaa kuuluisasta näyttelijäsuvusta. Hänen isänsä oli näyttelijä Sakari Jurkka ja äitinsä on näyttelijä Helen Elde . Jurkka hyppäsi näyttelijäalalle suoraan lukiosta saatuaan opiskelupaikan Teatterikorkeakoulusta. Se oli nuorelle pojalle kova juttu.

– Olin päässyt Teatterikorkeakouluun ennen kuin sain ylioppilaspaperit. Se tuntui silloin aika jännältä ottaa vastaan papereita ja suurin piirtein kuittailla kaikille, että minulla on muuten opiskelupaikka, hän naurahtaa MTV Uutisten haastattelussa.

Teatterikorkeakoulu ei ollut Jurkan ainoa vaihtoehto jatkokoulutuksen suhteen. Hän itseasiassa kuvaa kyseiseen opinahjoon pääsemisen olleen "onneton sattuma", josta on osittain kiittäminen nyttemmin edesmennyttä ohjaajaa, kirjailijaa ja Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professoria Jouko Turkkaa .

Mikäli elämänkokemusta ei ollut vielä liiemmin karttunut, ei opiskelijalla ollut välttämättä keinoja käsitellä Teatterikorkeakoulun seinien sisällä tapahtuneita asioita. Niitä, joista on kirjoitettu niin otsikoita kuin kirjojakin.

– Miten käsitellä henkistä väkivaltaa ja sitä Turkan koulua ja opetusmetodeja. Mitä vanhempi olet, sitä enemmän sinulla on perspektiiviä siihen, Jurkka sanoo.

– Mutta tiedän, että joillekin on varmaan jäänyt. Naiset olivat mielestäni heikommassa asemassa kuin miehet. Kurssiltamme lopetti monta tyyppiä. Useampi vuosikurssillamme ollut nainen lopetti koulun kesken kuin valmistui, hän sanoo.

"Jos en nyt lähde, niin jään tänne varmaan ikuisesti"

Jurkka valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 1990. Hän on työskennellyt uransa aikana niin teatterissa, elokuvissa kuin televisiosarjoissakin.

Helsingissä Jurkkaa on työllistänyt 2000-luvulla erityisesti Salatut elämät -sarja, jonka hän kuvaa olleen itselleen todella tärkeä työ. Näyttelijä peilaa sarjan merkitystä itselleen lapsiinsa ja siihen, että nämä ovat kasvaneet aikuiseksi isänsä työn aikana. Hänen vanhin lapsensa on syntynyt vuonna 2003, keskimmäinen 2004 ja nuorimmainen 2006.

– Olen ollut tässä sarjassa käytännöllisesti katsoen koko heidän elämänsä ajan, eivätkä he ole koskaan tavanneet sitä kaveria, joka näytteli teatterissa. Olen ollut naimisissa myös suurin piirtein sen saman ajan, menimme naimisiin vähän ennen kuin tulin sarjaan.

Jurkan kuulo on nyttemmin palautunut osittain.

– Se on aika iso numero. Tietysti silloin ollaan puhuttu jo eläkeiästä, mutta se on vielä niin kaukana, ettei sitä aktiivisesti mieti. Mutta kyllä se siellä on, hän kertoo.