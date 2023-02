Salkkarit-tähti Esko Kovero 65 vuotta! Näin outokumpulaispojasta tuli koko kansan tuntema näyttelijä

Lapsuus ja koulutie

– Suomen kielen opettajamme kysyi, että voisiko luokkamme tehdä tänä vuonna joulujuhlanäytelmän. Siitä se lähti. Me teimme, kirjoitimme, sovitimme ja melkeinpä harjoittelimmekin sen itse. Se oli valtavan jännää ja ihanaa, hän muistelee hymyillen.

Salkkareihin korkeintaan puoleksitoista vuodeksi

Valmistuttuaan Teatterikorkeakoulusta Kovero työskenteli reilut 15 vuotta laitosteattereissa. Näyttelijä aloitti teatterityöt Vaasan Kaupunginteatterin lavalta, josta hän suuntasi Turun Kaupunginteatteriin ja sieltä Tampereen Työväen Teatteriin. Uralle on mahtunut erilaisia rooleja laidasta laitaan.

Hakiessaan Salkkareihin Kovero työskenteli alalla freelance-näyttelijänä. Kun hänet valittiin Ismo Laitelan rooliin hän ajatteli, että nyt talous on turvattu ainakin vuodeksi, parhaassa tapauksessa puoleksitoista. Koverolla ei tuolloin käynyt mielessäkään, miten pitkäaikaiseksi työpaikaksi Salatut elämät hänelle vielä muodostuisi.

– Tämä on ollut sillä tavalla hyvä työpaikka minulle, että aina, kun on tullut vaihe, että jatkanko vai enkö jatka ja halutaanko, että jatkan, niin olen aina vastannut kyllä.

Kovero on saanut kokea Salkkarit-roolihahmonsa kautta mitä erilaisimpia käänteitä. Näyttelijä sanoo hänestä ja Ismo Laitelasta tulleen vuosien myötä hyvät kaverukset.

Ismo Laitela

Ismo Laitelasta on muotoutunut vuosien saatossa oma ilmiönsä. Siitä kielivät muun muassa hahmosta tehdyt lukuisat meemikuvat ja -videot, tämän elämään jääneet lentävät lausahdukset ja jopa hahmosta otetut fanitatuoinnit.

– Se on hyvä, kun Ismo kuitenkin aina putoaa jaloilleen. Vaikka käytävä olisi kuinka synkkä ja pimeä, niin siellä on ainakin pieni valonpilkahdus, jota kohti mennään.

– Hän on tämmöinen on-off-tyyppi, että kun menee huonosti, niin sitten menee niin huonosti, ettei tosikaan. Mutta kun menee hyvin, niin menee todella hyvin.

– Kun sitä seikkailua katsoo ulkoa päin, niin uskoisin, että jos katsojalla itsellään on murheita, niin hän voi kuvitella, että tiedän yhden kaverin, jolla on ollut vielä murheellisempaa, ja hänkin on selvinnyt siitä, niin kyllä minäkin selviän, hän jatkaa roolihahmoonsa viitaten.