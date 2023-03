Marko Äijö kuuli milleniumin kieppeillä kähinöitä, ettei Salkkareista tule mitään – niihin soraääniin hän palaa nyt ylpeänä: "Tämä on jatkunut 24 vuotta"

Onnettomuus, jonka jälkimaininkeja seurasi lineaariajassa 1,3 miljoonaa katsojaa

Sinä aikana, kun Äijö on työskennellyt Salkkareiden parissa, on sarjassa keretty nähdä monia kohauttaneita juonenkäänteitä aina ampumavälikohtauksista helikopterionnettomuuteen.

"Tämä on jatkunut 24 vuotta pysähtymättä"

– Kyllä voi. Me olemme tuottaneet yli 4500 jaksoa valmiiksi, yhtään ei ole jätetty tekemättä eikä yhtään jaksoa ole jäänyt välistä. Tämä organisaatio on ihan uskomattoman toimiva, vaikea verrata mihinkään, hän sanoo.

– Meillä on maanantaiaamuna aina tyhjä paperi edessä. Meillä on studio tyhjänä maanantaiaamuna, ja sitten me sytytämme valot ja rupeamme tekemään. Teemme joka viikko 120 kohtausta, ja tämä on jatkunut 24 vuotta pysähtymättä.