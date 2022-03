Salkkarit-tähti Maarit Poussa toivoisi omaksuvansa roolihahmoltaan rohkeutta rakkauselämään liittyvissä kohtaamisissa: "Minä olen aika ujo piimä..."

Jutta Korhosta Salatut elämät -sarjassa näyttelevä Maarit Poussa on ollut mukana Pihlajakadun seikkailuissa aina vuodesta 2014 saakka.

– On hauska, kun käy esimerkiksi ruokakaupassa, ja kaupan kassa kertoo, että katsoo vaikkapa miehensä kanssa aina jaksot ja antaa suoraan palautetta jostain sellaisista asioista, mistä he ovat tykänneet erityisesti. Minusta se on suloista, tulee hyvä fiilis, hän hymyili.