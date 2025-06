Kumman kaa -hittisarjasta tuttu näyttelijä Minna Koskela Salkkareihin

Salattujen elämien punakenkäisen mysteerinaisen henkilöllisyys paljastuu vihdoin.

Salatut elämät -katsojat saavat vihdoin vastauksen kysymykseen, joka on ollut pinnalla pitkin sarjan kevätkautta: kuka on mysteerinainen, joka on punaisine kenkineen vilahtanut sarjassa kevään aikana?

Hän on näyttelijä Minna Koskelan esittämä Iisa. Suurelle yleisölle näyttelijä Koskela on tullut tutuksi erityisesti Ellu Jokisen roolista Kumman kaa -sarjassa. Kumman kaa -sarjaa esitettiin vuosina 2003–2005 Nelosella. Sen olivat käsikirjoittaneet Minna Koskela ja Heli Sutela, jotka myös näyttelivät pääroolit.

Koskela kertoo MTV Uutisille saaneensa viime vuonna puhelun, jossa häntä kysyttiin Salkkareiden koekuvauksiin. Hän tarttui tarjoukseen mielellään, ja se kantoikin hedelmää.

Näyttelijän mukaan Salkkarit-rooliin hyppääminen on ollut "älyttömän kivaa".

– Se, mikä minua tässä yllätti, on että tämä on tosi tehokas juna. Täällä on kaikilla asioilla paikkansa ja se on varmasti sen ansiota, että 26 vuotta on tätä päristelty menemään. Täällä on kaikki tosi tarkasti hallussa. Se on ollut suuri yllätys, sillä yleensä kuvauksissa on vähän kaaosta. Täällä ei pahemmin ole, hän pohtii.

Koskela kuvaa Salkkarit-hahmonsa olevan topakka leidi, joka on varustettu hyvällä huumorintajulla.

– Hän nauraa omille vitseilleen ja on rento, mutta aika nopeasti kiihtyvä. Luulen, että heillä Ismon kanssa aika helposti lyö tulta ja tappuraa, koska molemmilla on selvästi aika paljon mielipiteitä, hän kertoi.

Minna Koskela nähdään Salkkareissa.MTV Oy / Kimmo Jaatinen

MTV Uutisten haastatteluun yhdessä istahtaneet Koskela ja Esko Kovero kertovat, että heidän hahmoillaan on "vähän kontaktia keskenään".

– Hyvässä ja pahassa, Koskela vihjaa.

– Yhtäkään tylsää hetkeä ei varmaan tule olemaan näyttelijöillä eikä myöskään katsojilla. On ne sen verran temperamenteilla varustettuja rooleja, Kovero toteaa viitaten hänen ja Koskelan roolihahmojen metkuihin.

Kovero on mielissään Koskelan saapumisesta Salattuihin elämiin.

– Mielestäni meillä on synkannut heti ensimmäisistä kuvauksista lähtien. Se on aina positiivista, eikä itsestään selvää, Kovero sanoo.

– Kemioitahan nämä ovat. Meillä sekä huumori että toiselle työrauhan antaminen toimivat tosi hyvin, Koskela säestää.