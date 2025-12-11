Salkkarit-joulukalenterin 11. luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti.
Yhdennessätoista luukussa 11. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4731. Kohtauksessa Henrik ja Kristian puhuvat Kristianin kuntosali-innostuksesta.
– Kohta sä joudut Nadjan lisäksi leikkiä toisen muksun kanssa, Henrik sanoo.
– Toivottavasti tärppää kohti. Vaatii se lapsen tekeminenkin aika kovaa kuntoa. Varsinkin ton naisen kanssa, hän vastaa.
Mitä oikein tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!