Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Lasse yllättyy Ismon reaktiosta, kun tämä näkee Iisan toisen miehen kanssa ulkona.
– Et ole tosissasi. Oletko oikeasti noin mustasukkainen, hän pohtii.
Toisaalla Sampo vaatii Karilta majatalon osuutta.
– Järkkäsin sellaisen show'n, että kaupat on pian tehty, Kari lupaa.