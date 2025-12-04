Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Aki suuntaa Cindyn luokse Sveitsiin.
– Minulla on ikävä sinua, hän sanoo.
Dahlia ei haluaisi jälleen keskustella Magnuksen kansa Matiaksesta.
– Sinulla on häneen joku ihmeellinen obsessio, hän sanoo.
Toisaalla Henrik järkyttyy kuulemastaan.
– Joanna on vapautunut vankilasta ja asuu Amandassa, Marianna kertoo.
Eräs hahmoista päätyy myös kosimaan. Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!