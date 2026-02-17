Linda yrittää Salatut elämät -sarjassa selvittää isänsä naisystävää.

Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä jaksossa Linda ja Aki matkustavat hotelliin viettääkseen kahdenkeskistä aikaa. Aaro ja Marianna matkustavat myös samaan hotelliin.

Linda ja Aki yllättyvät, kun he näkevät Aaron hotellin käytävällä naisen kanssa.

Linda ei pysty pidättelemään uteliaisuuttaan, vaan menee Aaron ovelle katsomaan, kenen kanssa tämä on.

– Sori, minun ihan pakko selvittää, mitä isä salailee, Linda ilmoittaa Akille ja menee koputtamaan isänsä ovea.

Linda hämmentyy, kun näkee huoneessa naisen.

– Etkö sinä aio esitellä sinun seuralaista meille? hän kysyy.

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.