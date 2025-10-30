Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Lasse ihmettelee, mitä Ismon käsille on käynyt.
– Kaikki on Iisa Havun syytä, tämä manaa.
Vankilassa Joanna saa vihdoin Kikalta vahvistuksen epäilyksiin.
– Mä diilaan täällä kamaa ja noi vartiat auttaa minua, hän tunnustaa.
Toisaalla Noelilla on Aarolle huonoja uutisia. Myös Kalle kysyy suoran kysymyksen Tatulta.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!