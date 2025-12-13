Salkkarit-joulukalenterin 13. luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti.
Kolmannessatoista luukussa 13. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4731.
Kohtauksessa Eva oli käynyt Anniina vastaanotolla.
– Kiitos, että kuuntelit, Eva kiittelee.
Paikalle saapuu yllättäen Jutta, joka kyselee Evalta jälkitarkastuksesta. Eva paljastaa vanhojen pelkojen nousseen pintaan.
Mitä oikein tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!