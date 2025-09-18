Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla Joonatan tilittää asioihinsa puuttumisesta Sievisillä.

– Aina kun te yritätte auttaa, tulee vain enemmän ongelmia, hän manaa.

Joanna puolestaan kertoo vankilassa Kikalle tapaavansa pian Lindan.

– Minulla on sellaista tietoa, mitä hänen olisi hyvä kuulla, hän sanoo.

Jutta puolestaan hehkuttaa Lasselle punakenkäistä naista, Iisaa.

– Meillä natsasi sen Iisan kanssa välittömästi. Se on täydellinen nainen Ismolle, hän julistaa.

Sampo puolestaan päätyy kiristämään Karia tiedoillaan.

Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.