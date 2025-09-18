Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Joonatan tilittää asioihinsa puuttumisesta Sievisillä.
– Aina kun te yritätte auttaa, tulee vain enemmän ongelmia, hän manaa.
Joanna puolestaan kertoo vankilassa Kikalle tapaavansa pian Lindan.
– Minulla on sellaista tietoa, mitä hänen olisi hyvä kuulla, hän sanoo.
Jutta puolestaan hehkuttaa Lasselle punakenkäistä naista, Iisaa.
– Meillä natsasi sen Iisan kanssa välittömästi. Se on täydellinen nainen Ismolle, hän julistaa.
Sampo puolestaan päätyy kiristämään Karia tiedoillaan.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!