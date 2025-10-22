Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Kari päättää yrittää olla rehellinen Sallalle.
Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Kari päättää yrittää olla rehellinen Sallalle.
Noel ja Daniela pohtivat, miten saavat liittonsa kestämään. Noel ehdottaa, että he panevat vauvaprojektin jäihin.
Vankilassa Joanna panee kovat piippuun.
Kari saa luksusauton korjaamolleen, joka kuitenkin varastetaan.
Anniinan muuttuneen käytöksen huomaava Jutta passittaa hänet sairauslomalle.
Kalle viestittelee isältään salaa Tatun kanssa. Ismo yrittää vakoilla treffit sopinutta Kallea.
Salla pohtii osakkeidensa myymistä Sampolle pelastaakseen Karin konkurssilta.
Vertti ja Laila tapaavat salaa.