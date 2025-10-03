Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Olli huolistaan Lailan suhteen Matiakselle.
– Laila käyttäytyy oudosti. Se välttelee mua, hän purnaa.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmot järkyttyvät peniskuvasta
Salkkareissa Jiri päätyy uhkailemaan Noelia.
Toisaalla Ismo auttaa Kallea löytämään seuraa deittisovelluksesta. Kallen saama kuva järkyttää hänet.
– Hyi helvetti! Mihin tämä maailma on oikein menossa, Ismo julistaa.
Noel puolestaan vakuuttaa Evasta huolissaan olevalle Jirille, ettei aio vaihtaa asiakastaan.
Kari puolestaan tekee kammottavan löydön kylpyhuoneesta. Kuka makaa tajuttomana lattialla? Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!