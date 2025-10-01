Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Kari kauhistuu löytäessään tajuttoman Sallan. Salla viedään sairaalaan ja hän joutuu hätäleikkaukseen.
Evan pelon ja epätoivon Nadjan menettämisestä huomaava Jiri päättää yrittää ja kiristää Noelia.
Laila jatkaa Ollin lääkkeiden myyntiä, eikä huomaa, että häntä tarkkaillaan.
Anniina kuulee salaa Jirin ja Evan keskustelun. Jiri yrittää selitellä puolisolleen.
Kalle antaa Ismon auttaa häntä treffiseuran etsimisessä deittisovelluksesta.
Miellyttävän miehen lähettämä dickpic järkyttää molempia.