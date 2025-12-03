Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Eva on jättänyt naapureilleen jäähyväiskirjeet. Eva tunnustaa kirjeessään polttaneensa Aaron kaupan, joka järkyttää monia.
Jiri säikähtää, kun Aaro on murtautunut hänen kotiinsa.
Magnus huomaa isoisänsä oudon käytöksen. Hän tunnustaa isoäidilleen uskovansa, että isoisänsä halusi kosia tätä.
Aki lähtee vierailemaan Cindyn luo Sveitsiin.
Henrik häkeltyy kuullessaan, että Joanna on taas Helsingissä. Toisaalla Kristian ja Joanna viihtyvät hyvin yhdessä.
Magnus muistelee suudelmaansa Matiaksen kanssa, mutta päättää keskittyä Väyryseen.
Noel ja Daniela sopivat pitävänsä raskauden edelleen salaisuutena. Daniela lipsauttaa vahingossa Sampolle tiedon, mutta toivoo, ettei tämä kenellekään.