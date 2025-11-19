Salatut elämät -sarjassa Kikka tajuaa Joannan huijanneen häntä.

Salatut elämät -sarjassa Joanna kuuli, kuinka Kikka kertoo, että on saamassa vartijalta uuden satsin huumeita myytäväksi. Hän pyysi päästä mukaan bisneksiin.

Joanna laittoi mikrofonin ja saapui kohtaamiseen vartijan kanssa. Vartija löysi mikrofonin ja valeasussa oleva Linda pelasti tilanteen.

Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Joanna huojentuu, ja Kikka tyrmistyy, kun Linda pidättää Kikan.

– En merkinnyt sinulle mitään, Kikka sanoo.

– Merkitsit. Olit minulle menolippu pois täältä, Joanna vastaa.

Kikka alkaa uhkailla kaksikko Akin käräyttämisellä. Mitä muuta tapahtuu? Katso ylhäällä olevalta videolta!