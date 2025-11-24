Salkkareissa Joonatanilla ja Mariannalla on jäätävä kohtaaminen.
Salatut elämät -sarjassa Joonatan on tehnyt päätöksen jättää Helsingin taakseen.
Maanantaina nähtävässä jaksossa Joonatan yllättää Sievisten illallisen ilmoittamalla, että hän aikoo muuttaa Tallinnaan.
Hän kertoo muille, ettei enää jaksa Helsingin pettymyksiä ja haluaa pois. Aamulla Lasse yrittää ylipuhua tätä jäämään, mutta Joonatan pysyy päätöksessään.
He ovat hyvästelemässä rapussa Juttaa, kun Mariannan tulee paikalle.
– Mihin sinä olet menossa? Marianna kyselee.
– Haista paska, Joonatan vastaa.