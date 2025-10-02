Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) sai päätökseen tutkintansa salibandyn vedonlyöntirikkomuksista, kertoivat Suek, Suomen salibandyliitto ja Veikkaus torstaina. Aineisto siirtyy Suomen salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän käsittelyyn.
Suekin tiedotteen mukaan vedonlyöntirikkomuksia tutkittiin vuosilta 2021–25. Tutkinta kohdistui 114:ään sääntöjen alaiseen pelaajaan ja seuratoimihenkilöön, jotka ovat lyöneet yli tuhat kertaa vetoa pääsarja F-liigasta tai toiseksi korkeimmasta sarjatasosta Divarista.
Kymmenen eniten vedonlyöntikieltoa rikkonutta henkilöä ovat olleet eri rooleissa pelaajana, urheilujohtajana, managerina, apuvalmentajana ja huoltajana. Heidän osuutensa kaikista rikkomuksista on noin 80 prosenttia. Vedot ovat sisältäneet omien joukkueiden pelejä, ja myös omien tappioiden veikkaamista. Suurimmillaan yhden henkilön vetojen määrä on kohonnut yli 8 600 euroon.
– Vetoa lyöneiden henkilöiden ja lyötyjen vetojen suuri määrä kertovat, että sääntöjen vastainen toiminta on ollut laajaa ja pitkäkestoista. Veikkauksen toimittamien tietojen pohjalta on myös ollut syytä epäillä yhden F-liigapelaajan käyttäneen oman pelitilinsä lisäksi lähipiiriinsä kuuluvan henkilön pelitiliä euromääräisesti merkittävään vedonlyöntiin. Suekin toimivaltuudet eivät kuitenkaan riitä asian tutkintaan, Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.
Tutkinnassa olivat myös huhtikuussa 2024 pelattu miesten F-liigan ottelu Classic–SPV ja joulukuussa 2024 pelattu miesten MM-kilpailujen ottelu Suomi–Norja, joista sisäpiiritietoa kokoonpanoista on todennäköisesti jaettu ennen niiden julkaisua.