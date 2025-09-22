Suomen urheilun eettinen keskus Suek on saanut valmiiksi tutkinnassaan kolme neljäsosaa salibandyn epäillyistä vedonlyöntirikkomuksista.

Ne koskevat miesten F-liigaa kausilla 2021–2022. Tutkinnan kohteena on ollut noin sata henkilöä, Suek kertoo verkkosivuillaan.

Suekin Salibandyliitolle toimittama tutkinta-aineisto koskee 75:ttä prosenttia rikkomustapauksista. Niissä vedonlyöntimäärät ja -summat ovat pienehköjä. Lähes kaikki tutkinnan kohteet ovat myöntäneet rikkomukset.

Suek ei ole toistaiseksi ollut yhteydessä poliisiin, koska rikosepäilyjä ei ole noussut esiin.

Tutkinnoista kesken ovat vielä F-liigan ottelu Classic–SPV huhtikuulta 2025 ja MM-kisaottelu Suomi–Norja joulukuulta 2024.