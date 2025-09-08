Salibandyn vedonlyöntiskandaalista uutta tietoa: "75 prosenttia hyvin selkeitä"

Salibandyn vedonlyöntiskandaali koskee jopa sataa pelaajaa ja toimihenkilöä.Str / Lehtikuva
Julkaistu 08.09.2025 12:56
Antti Rämänen

Salibandyn epäiltyjä vedonlyöntirikkomuksia koskeva tutkinta ei ole toistaiseksi johtanut rikosilmoituksiin.

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) kertoo luovuttaneensa maanantaina osan kaikkiaan noin sataa henkilöä koskevasta tutkinta-aineistosta Suomen salibandyliitolle.

Epäilyt koskevat kaudesta 2021–22 lähtien tapahtuneita epäiltyjä vedonlyöntirikkomuksia, joissa sisäpiiritietoa on mahdollisesti levitetty ulkopuolelle käytettäväksi vedonlyöntitarkoituksiin. Vyyhti lähti purkautumaan Veikkauksen havaittua epäillyttävää vedonlyöntikäyttäymistä kohteissaan.

MTV Urheilu uutisoi elokuussa, että SUEK epäilee asiaan liittyvän jopa noin sata henkilöä kaikista miesten F-liigan seuroista.

Nyt SUEK vahvistaa, että epäiltyjen joukossa on sekä pelaajia, valmentajia, huoltajia että muitakin joukkueiden jäseniä.

– Vedonlyöntirikkomuksista 75 prosenttia on hyvin selkeitä, ja niiden tutkintaraportit on toimitettu Salibandyliitolle, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen kertoo tiedotteessa.

– Näissä selkeissä tapauksissa vedonlyöntimäärät ja -summat ovat pääsääntöisesti pienehköjä, ja lähes kaikki tutkinnan kohteet ovat myöntäneet rikkomukset, Ikonen jatkaa.

SUEK ei ole toistaiseksi ollut yhteydessä poliisiin, koska rikosepäilyjä ei ole noussut esiin.

Syyskuun aikana valmistuvaksi suunnitelluista tutkinnoista kesken ovat huhtikuussa 2025 F-liigassa pelatun ottelun Classic–SPV sekä joulukuussa 2024 miesten MM-kisoissa pelatun Suomi–Norja-ottelun osalta.

Näistä lopullisen sääntötulkinnan ja kurinpitopäätökset tekevät Suomen salibandyliitto ja Kansainvälisen salibandyliitto IFF.

