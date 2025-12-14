Salibandyn mannerlaatat järkkyivät naisten MM-turnauksen välieräpäivänä.

Tshekin Ostravassa tehdään tänään salibandyhistoriaa, kun lajin mahtimaista joko Suomi tai Ruotsi jää ensimmäistä kertaa ilman MM-mitalia aikuisten tasolla.



Naisten MM-turnauksen välieräpäivä päättyi lauantaina shokkitulokseen, kun Sveitsi pullautti 11-kertaisen maailmanmestarin Ruotsin pronssiotteluun vakuuttavalla 6–3-voitolla.



Ruotsin naisille pronssiottelu on ensimmäinen sitten vuoden 2005, jolloin Sveitsi voitti toistaiseksi ainoan maailmanmestaruutensa. Välierätappio toi monelle ruotsalaispelaajalle kyyneleet silmään.



– Anteeksi... Voimme syyttää vain itseämme. Emme päässeet riittävälle tasolle, Ellen Rasmussen sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa Expressenin mukaan.



Aiemmassa välierässä Tshekki kukisti Suomen 1–0 ja eteni ensimmäistä kertaa naisten MM-finaaliin. Kyseessä oli Tshekin naisten ensimmäinen voitto Suomesta MM-tasolla.

Suomi pelasi viimeksi naisten MM-pronssiottelussa vuonna 2019.

Ruotsi on lajin kultasampo

Ostravassa huipentuva MM-turnaus on naisten salibandyssa järjestyksessään 15:s. Ruotsi on kerännyt aiemmista 14 turnauksesta 11 kultaa, hopean ja kaksi pronssia.



Suomen saldo on kaksi kultaa, yhdeksän hopeaa ja kolme pronssia.



Miesten MM-turnauksissa Ruotsi on kerännyt 15 turnauksesta kymmenen kultaa ja viisi hopeaa. Suomen miehillä on viisi kultaa, seitsemän hopeaa ja kolme pronssia.



Suomi on voittanut salibandyn naisten maailmanmestaruuden viimeksi 2001. Mestaruusjahti jatkuu kahden vuoden päästä kotimaan kamaralla, kun MM-turnaus pelataan Turussa.