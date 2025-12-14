Ruotsi aloitti maalitehtailun Hanna Nordstrandin osumalla, mutta Suomi nousi vielä avauserässä 3–1-johtoon. Ruotsi iski kahdesti ja tasasi puntit toisen erän alussa, mutta Oona Kaupin illan toinen maali vei Suomen 4–3-johtoon.

Suomen mitaliputki ei katkennut. Str / Lehtikuva

Ruotsi ja Suomi eivät olleet kumpikaan koskaan jääneet ilman mitalia MM-kisoissa. Suomi voitti ottelun 6–4 ja katkaisi näin ollen Ruotsin mitaliputken.