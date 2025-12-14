Suomi on voittanut pronssia salibandyn naisten MM-kisoissa Tshekin Ostravassa. Suomi kaatoi pronssiottelussa yhdeksän perättäisen maailmanmestarin Ruotsin maalein 6–4. Ruotsi jäi tappion myötä ensi kertaa ilman mitalia aikuisten MM-tasolla.
Ruotsi aloitti maalitehtailun Hanna Nordstrandin osumalla, mutta Suomi nousi vielä avauserässä 3–1-johtoon. Ruotsi iski kahdesti ja tasasi puntit toisen erän alussa, mutta Oona Kaupin illan toinen maali vei Suomen 4–3-johtoon.
Päätöserän alussa Emilia Pietilä vei valkopaidat taas kahden maalin karkumatkalle. Kymmentä minuuttia myöhemmin Hanna Nordstrand kavensi pelin vielä 4–5:een, mutta Milla Nordlundin komea laukaus yläkulmaan löi alkutahdit suomalaisten mitalijuhlille.