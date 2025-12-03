Suomen salibandya ravistelleen vedonlyöntiskandaalin tutkinta on saatu päätökseen.

Salibandyn kilpailu- ja kurinpitoryhmä KKR on määrännyt 80 henkilöä kilpailukieltoon tästä päivästä alkaen, kerrotaan F-liigan tiedotteessa. Rangaistuksista suurin osa päättyy jo tammikuun lopulla 2026.

Rangaistujen henkilöiden nimiä ei tuoda julkisuuteen. Tiedot on lähetetty suoraan tutkinnan kohteena olleille henkilöille sekä seurojen yhteyshenkilöille.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tekemässä tutkinnassa kuultiin yhteensä 115 henkilöä.

Kolmen henkilön osalta KKR:llä ei ole toimivaltaa tutkia asiaa. 20 henkilöä tapaus ei koskettanut, koska he eivät kuuluneet kilpailusääntöjen vedonlyöntikiellon piiriin. Seitsemän osalta epäilty rikkomus jätettiin puolestaan tutkimatta vanhentuneena.

Tutkinta on vielä viiden henkilön osalta kesken. KKR on pyytänyt Suekilta lisätutkinnan miesten MM-kisojen ottelusta Suomi–Norja (13.12.2024), eikä tutkinta sen osalta valmistu enää tämän vuoden aikana.

Salibandyä koskettava vedonlyöntitutkinta nousi julkisuuteen kesäkuussa, kun Veikkaus havaitsi epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä suomalaisessa huippusalibandyssä.

Suekin tutkinnan mukaan vedonlyöntiä koskevia sääntöjä oli rikottu laajasti, mutta niin sanotusta sopupelistä ei ollut kyse. Suek ei täten ole ollut yhteydessä poliisiin.