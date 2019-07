Salakuuntelevista älylaitteista spekuloitu jo pitkään – silti jopa kyberturvallisuuden professori yllättyi hieman: "Tähän tullaan varmasti palaamaan"

Viime viikolla uutisoitiin, että esimerkiksi Googlen ja Applen älylaitteiden , kuten kaiuttimien äänikomentoja on tallennettu ja annettu analysoitavaksi ulkopuolisille tahoille.

Äänikomentojen lisäksi älylaitteet olivat tallentaneet satunnaisia keskusteluja, joita on käyty äänikomentojen ulkopuolella.

Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll Aalto-yliopistosta sanoo, älylaitteiden salakuuntelusta on silloin tällöin esitetty asiantuntijoiden keskuudessa spekulaatiota.

– Uutinen oli tavallaan yllättävä, mutta samalla ei. Joka tapauksessa on hyvä, että asia on tullut esille. On tärkeää, että kuluttajat olevat paremmin tietoisia, millaisia riskejä yksityisyydensuojaan ja ihmisoikeuksiin viitaten älylaitteisiin voi sisältyä. Tähän tullaan varmasti palaamaan poliittisesti ja yksilötasolla moneen kertaan.