5g-verkkojen tietoturvasta tuli EU:n kuuma peruna: "Ei kannata lähettää tankkeja rajalle, kun voi hakkeroida 5g-verkkoja"

5g-verkkojen keskeinen muutos nykyiseen verrattuna on se, että vastedes yhä tärkeämmät yhteiskunnan palvelut kuten terveydenhuolto ja liikenne nojaavat niiden varaan. Verkot ovat selvästi nykyisiä nopeampia, mutta samalla myös monimutkaisempia, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kyberhyökkäyksille.

– Jos tällaista toimintoa pystytään hakkeroimaan tai se on muuten tietoturvaton, se voi aiheuttaa kaaosta ja vahinkoa. Toinen esimerkki, joka valtiollisia hakkereita voisi kiinnostaa, on älysähköverkko. Jos se pystytään sotkemaan, sitten meillä on kaupunki pimeänä.