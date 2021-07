5G-verkot houkutteleva kohde autoritääristen valtioiden vakoilutoiminnalle – Supon päällikkö: ”Potentiaali vahingoille on valtava”

Autoritäärisillä valtioilla Supo viittaa varsinkin Kiinaan ja Venäjään. Teknologiayhtiöistä epäilyjä on kohdistettu kiinalaisyhtiö Huaweihin, jota on epäilty käytettävän kotimaansa vakoiluoperaatioissa. Huawein pääsyä 5G-verkkojen rakentamiseen on rajoitettu lännessä. Yhtiö itse on kiistänyt syytökset tiukasti.