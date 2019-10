5G-verkkojen riskejä Euroopassa arvioidaan Suomen johdolla – väärissä käsissä tiedolla voi lamauttaa koko yhteiskunnan

Nopeassa ja erittäin haavoittuvassa 5G-verkossa tulee liikkumaan arkaluontoista ja tärkeää tietoa väärissä käsissä se voi lamauttaa koko yhteiskunnan. Euroopan kyberturvallisuusvirasto on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa julkaissut lokakuussa raportin 5G-verkkojen riskeistä.

– Kyllä siinä paistoi minun silmiini se, että ratkaisut mitkä voisivat tulla EU:n ulkopuolelta ja ennen kaikkea toimijat, niin ne muodostavat eräänlaisen tekijän joka on riskiarvoinnissa otettava huomioon, luonnehtii Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.

Hyökkäyksellä voi saada pahaa jälkeä aikaan

Verkon nopeuden ja turvallisuusaukkojen vuoksi 5G-verkkoon on helpompi asentaa takaportteja vahingoittamistarkoituksessa. Laitetoimittajien riskiprofilointi on tärkeää, koska hyökkäyksillä voidaan lamauttaa yhteiskunnan toimintaa, vääristellä tietoa tai varastaa yrityssalaisuuksia.

– Kaikki tuolla oleva tieto on millä tahansa laitteella kaapattavissa ja on mahdollista, että se joutuu vääriin käsiin, toteaa Business Finlandin digitalisaatiojohtaja Pekka Sihvonen.

Ehdotuksia vuoden loppuun mennessä

– Pohjimmiltaan kyse on eurooppalaisten valtioden itsemääräämisoikeudesta. Nyt puhutaan asioista mitä varten nämä kansakunnat on perustettu. Jos pitää sitä ratkaisuna, niin ratkaisu on varmaan eurooppalainen, sanoo puolestaan Pekka Sihvonen.