Saku Koivun ja Jere Lehtisen suora ilmoitus pysäytti päihdeongelmaisen Marko Jantusen – "Se oli ainut asia, mitä he sanoivat"

Huumeveloissa ollut Jantunen kääntyi vanhojen ketjukavereidensa suuntaan. Lehtinen ja Koivu eivät halunneet auttaa rahallisesti Jantusta. He olivat kuitenkin isossa roolissa, kun Jantunen teki ison ja hänen elämänsä pelastaneen päätöksen.

– Järjestimme tapaamisen ennen kuin lähdin päihdehoitoon. Se oli kesällä, pari kuukautta ennen sinne menoa. Ainut asia, mitä he sanoivat siinä tapaamisessa, oli se, että on hirveää nähdä vanha ketjukaveri tuossa kunnossa. "Nyt sää lähdet päihdehoitoon, muuten emme edes suostu puhumaan sinun kanssasi", Jantunen avaa MTV Urheilulle kaksikon painokkaita sanoja.

– Tuo oli parasta apua, mitä he saattoivat antaa minulle. Olen kiitollinen siitä. Oikeanlainen välittäminen on sitä, että asiat sanotaan rehellisesti. Meillä on hyvät välit ja olemme puhuneet tässä vuosien varrella. Minun elämäni rakkain vuosi oli pelata yhdessä Sakun ja Jeren kanssa. Siitä jäi hyvät muistot, Jantunen hymyilee.