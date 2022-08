Marko Jantusesta kertova elokuva päättyy kylmäävään viestiin – se pysäytti myös Jantusen itsensä

Kaikki päättyy kohtaukseen, jossa Jantusen ex-vaimo antaa kiekkoilijalle äärimmäisen painokkaan viestin tämän päihdeongelmasta. Liika on liika ja ollaan jo hetkessä, jolloin millään ei ole enää mitään väliä.

– Elokuvan loppu lävähti ehkä kaikista eniten silmilleni. Siinä puhutaan realismista ja siinä ollaan ytimessä. Kylmänlakonisesti ei ole enää tunteita, ja läheinen on jo käsitellyt kaiken. Se hetki kuvastaa sairauden voimaa. Se oli hyvin kirjoitettu ja se oli kylmäävä hetki. Toivottavasti tuokin viesti auttaa ihmisiä ymmärtämään asian vakavuuden ehkäisevässä mielessä, Jantunen sanoo MTV Urheilulle, viitaten päihdeongelmiin.

Jantusen perhe on vahvasti läsnä elokuvassa, erityisesti Jantusen ex-vaimon kautta. Katariina Havukaisen esittämä roolihahmo jakaa Jantuselle kovia elämän viisauksia – matkan varrella.

– Tarinan piti olla sennäköinen, mitä hän on ja miten hän on toiminut. Leijonaemo, fiksu, kaunis, perhettä suojeleva, itsenäinen ja omaa uraansa tekevä. Hän oli oikeassa siinä, että hänen pitää itse pystyä seisomaan kahdella jalalla. Se on piirretty oikein elokuvaan, mikä oli minulle kaikista arvokkainta. Elokuva kertoo opetuksen siitä, että miten läheiset liittyvät tuohon ongelmaan. Ex-vaimoni teki oikeanlaisia rajauksia – mahdollistaminen loppui, Jantunen kuvailee.