Saksan sähköpula iskee hintoihin Suomessakin – näin hartaasti odotettu Olkiluodon uusi reaktori tulee vaikuttamaan

Sähkön hinnannousun pääsyitä on käsitelty kesän mittaan runsaasti: Venäjä käyttää energiaa aseena Eurooppaa kohtaan, mikä vaikuttaa maakaasun hintaan. Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen ja se, että Suomi on ollut liian riippuvainen Venäjältä tuodusta energiasta, vaikuttaa toki sähkön hintaan suoraan, mutta myös kansainvälisellä sähkömarkkinalla on suuri vaikutus.