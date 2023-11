Sähkön tuotantoennätys rikki tänään – kantasähköverkko vaatii neljän miljardin parannukset, mutta tämä säästää kuluttajat jättilaskulta

Vihreän siirtymän myötä Suomeen on tulossa erityisesti lisää tuulivoimaa, mikä puolestaan mahdollistaa monia teollisuuden investointeja. Suomeen on suunnitteilla esimerkiksi puhtaan vedyn tuotantoa, joka vaatii paljon ilmastoystävällistä sähköä.

Tuotantoennätys jo rikki

Fingridin mukaan tuotanto on tänään iltapäivällä ollut 14 198 megawattia. Kulutus on ollut hieman yli 13 000 megawattia, joten sähköä on kylmästä talvipäivästä huolimatta riittänyt vientiin asti.

Lisälasku ei ehkä lankea kuluttajalle

– Meillä on nyt noin 150 asiakasta, jotka maksavat siitä, että he käyttävät Suomen kantaverkkoa. Heidän kantaverkkomaksuillaan näitä investointeja rahoitetaan. Jos ajatellaan, että tuleeko tämä (investoinnit) heille kauhean kalliiksi, niin ei tule. Kun sähkön kulutus ja tuotanto kasvavat koko ajan niin jakajia tulee koko ajan enemmän. Silloin yksikköhinnat eivät välttämättä muutu mihinkään, Jyrinsalo pohtii.

Miten käy Itä-Suomen?

– Itä-Suomen osalta tilanne on odotteleva sen suhteen, että ketkä ovat ne tulevat sähkötoimijat ja missä he sijaitsevat ja kuinka monta megawattia he aikovat liittää. Meillä on pöytälaatikossa valmiit suunnitelmat, mutta niitä ei voida käyttää ennen kuin tarpeet selviävät, Jyrinsalo sanoo.