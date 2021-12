Edes uusi Olkiluoto 3 ei estäisi joulukuussa iskenyttä sähkön hintapiikkiä

Hän muistuttaa, että Suomi on ollut kroonisesti mittava sähkön tuoja. Olkiluoto-3:n käynnistymisen jälkeen Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto sekä sähkön tuotanto ja kulutus ovat hänen mukaansa paremmin maittain tasapainossa.

Alkutalven aikana Suomen aluehinta on kasvanut jopa kuusinkertaiseksi Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan hinta-alueisiin verrattuna, mikä aiheutti Suomeen hintapiikin. Kun markkinat toimivat täydellisesti, tukkusähkön hinnat Pohjoismaissa ja Baltiassa ovat samat, mutta pullonkaulat sähkönsiirrossa voivat johtaa hintaeroihin, etenkin silloin kun kulutus on suurta.

Kysyntäjoustot voivat myös auttaa hintavaihteluissa

Myös professori Kimmo Kauhaniemi Vaasan yliopistosta uskoo, että Olkiluoto-3 tasaa jonkin verran hintoja Suomessa, kun tuotantokapasiteettia on enemmän.

Hintavaihteluun vaikuttaa hänen mukaansa uusiutuva energia. Tuuli- ja aurinkovoimaa on saatavissa epätasaisesti. Joulukuun alkupuolen hintapiikin aikana tuulivoima oli suurimmaksi osaksi pois pelistä, jolloin hintaerot Pohjois-Ruotsiin ja -Norjaan venähtivät.

OL-3:n on määrä aloittaa kesäkuussa tuotanto täydessä mitassa

Olkiluoto-3:n on määrä tuottaa sähköä täydellä teholla kesäkuusta lähtien, ellei uusia viivästyksiä ilmene. Ensimmäisen kerran voimala liitetään valtakunnanverkkoon tammikuussa. Reaktori käynnistettiin joulun alla.

Voimala on kärsinyt lukuisista viivästyksistä. Alun perin Olkiluoto-3:n piti valmistua vuonna 2009. Olkiluodon kolmosreaktorin teho on 1 600 megawattia. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan Suomen tuotantokyky on tällä hetkellä 10 700 megawattia, minkä päälle tulee runsaan 600 megawatin tehoreservi.