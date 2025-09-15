Turkin koripalloliiton työntekijä sai potkut kuvasta, jonka hän julkaisi keskellä yötä Instagramissa ennen sunnuntain EM-finaalia Saksaa vastaan.

Turkki selätti Kreikan EM-välierissä vakuuttavasti pistein 94–68. Finaalipaikan ratkettua Turkin koripalloliiton Instagram-tilille ilmestyi kiistanalainen kuvajulkaisu.

Kuvassa Turkin Cedi Osman donkkaa rukoilevan kreikkalaistähden Giannis Antetokounmpon ylitse. Ilmeisesti muokattua julkaisua koristaa myös teksti "Ei armoa".

Kreikan koripalloliitto tulkitsi julkaisun niin sanotusti kentän ulkopuolisena EU-virheenä ja teki siitä välittömästi valituksen Euroopan koripalloliitolle.

Jos alla oleva upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Turkin valmentaja Ergin Ataman pahoitteli tapahtunutta ennen EM-finaalia Saksaa vastaan ja kertoi, että julkaisun tehnyt työntekijä on saanut potkut.

– Tämä henkilö julkaisi kuvan kahdelta yöllä ilman, että kukaan tiesi siitä. Kun Turkin koripalloliitto sai tietää asiasta, se erotti tämän henkilön välittömästi, Ataman sanoi Bildin mukaan lehdistötilaisuudessa.

– He poistivat julkaisun heti ja pyysivät anteeksi. Se ei ollut hyvä viesti, mutta valitettavasti tällaisia asioita tapahtuu sosiaalisessa mediassa.

Työntekijä passitettiin saman tien takaisin Turkkiin.

– Vain yksi henkilö on vastuussa tästä julkaisusta. Se oli varmasti tehty tunteiden vallassa, Ataman jatkoi.

Turkin maajoukkuevalmentaja – joka luotsaa myös Ateenan huippuseuraa Panathinaikosia – korosti ottelun rauhallista tunnelmaa.

– Maidemme välillä voi olla poliittisia erimielisyyksiä, mutta fanit ovat olleet keskenään erittäin ystävällisiä. Myös liitoilla on erinomaiset suhteet, Ataman lisäsi.

EM-kisojen finaalissa Turkki hävisi Saksalle 83–88-lukemin. Pronssiottelussa Kreikka kukisti Suomen pistein 92–89.