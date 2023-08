Pikajuoksun supertähden NBA-kritiikki käynnisti rajun myrskyn – huippupelaajat asettuivat tylylle puolustuskannalle: "Auttakaa joku tätä veljeä"

– Asia, joka satuttaa minua eniten, on se, että joudun katsomaan NBA-finaaleita, joissa puhutaan maailmanmestareista. Minkä maailmanmestareita? USA:n? Lyles ihmettelee saaden lehdistötilan nauramaan.

– Älkää käsittäkö väärin. Rakastan Yhdysvaltoja, mutta se ei ole maailma. Me (yleisurheilun MM-kisat) olemme maailma. Täällä on lähes jokainen maa taistelemassa ja lyömässä itseään likoon lippu rinnassaan näyttääkseen, mitä he edustavat. Ei NBA:ssa ole mitään lippuja, Lyles naurahtaa.