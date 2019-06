Saksalaiset innostuivat suomalaisista elintarvikkeista – Jymy-jäätelöitä saa jo sadoista kaupoista

– Männyn maistaa tässä kyllä joka tapauksessa ihan selvästi. Ja voisiko olla, että vähän myös vaniljan. Hyvää tämä on, Krause kuittaa.

– Nyt kesäkuun lopussa me olemme mukana Denn’sin isossa markkinointikampanjassa. Jymy on yksi kansituotteista lehtisessä, joka jaetaan kaikkiin saksalaisiin kotitalouksiin, Suomisen Maidon toimitusjohtaja Horst Neumann hehkuttaa.

Liikevaihto vielä vaatimatonta

Suomisen Maidon Saksan viennin liikevaihto ei parhaimmillaankaan juuri heilauta Suomen vientilukuja. Yhteistyö kuitenkin tasoittaa tietä muille merkkituotteille. Nimenomaan niistä Saksaan ja myös muualle suuntautuvassa elintarvikeviennissä on ollut pulaa.

– Viennin osuus meidän noin kahden miljoonan euron liikevaihdostamme on tänä vuonna varovasti arvioiden 15-20 prosenttia, Neumann sanoo ja myöntää samaan hengenvetoon, että osuus voi muuttua merkittävästikin, jos saksalaiset ihastuvat Jymy-jäätelöihin.

Samaan aikaan, kun Suomisen Maito yrittää läpimurtoa Denn’s luomuketjun kanssa, Pohjois-Saksassa kolme kauppaketjua on ottanut valikoimiinsa kymmeniä suomalaisia tuotteita. Yhteistyötä tehdään muiden muassa Edekan ja Globuksen kanssa.

– Nyt on saatu vakuutettua maahantuojat ja muutamat isot ketjut. Sen jälkeen pitää vielä saada jokainen kauppias tilaamaan suomalaisia tuotteita ja kaupoissa asiakkaat on houkuteltava ostamaan niitä, Business Finlandin alaisen Food from Finland -ohjelman Saksa-vastaava Lili Lehtovuori luettelee.