Ranskasta löytyneet haudat kertovat julmasta kidutuksesta

Ranskan koillisosasta on löytynyt muinaisia hautoja, jotka kertovat haudattujen kamalasta kohtalosta.
6300 vuotta vanhoissa haudoissa on kymmenien ihmisten silvottuja jäännöksiä.
Tiedesivusto Live Science kertoo, että kyseessä on arkeologien mukaan julmien voitonjuhlallisuuksien jäljet.
Aluetta puolustaneet paikalliset asukkaat olivat irrottaneet hyökkääjiltä heidän vasemmat kätensä. Uhrien jalkoja oli murrettu, jotta he eivät päässeet pakoon. Jäänteissä näkyy runsaasti myös muita vammoja ympäri kehoa.
Joissakin jäänteissä on merkkejä lävistyksistä. Tutkimukseen osallistuneen espanjalaisen Valladolidin yliopiston arkeologi Teresa Fernández-Crespon mukaan lävistykset ovat saattaneet syntyä siitä, että kidutetut ja tapetut uhrit oli asetettu lopuksi julkisesti näytille johonkin rakennelmaan, ennen kuin heidät haudattiin kuoppiin.
Tutkimuksessa analysoitiin peräti 82 kuoppiin haudatun ihmisen jäänteitä. Osa jäänteistä oli jätetty silpomatta ja ne oli asetettu erillisiin kuoppiin.
Tutkimusten mukaan silpomatta jääneet jäänteet olivat paikallisten asukkaiden ruumiita.
Jäänteille tehtyjen kemiallisten tutkimusten perusteella hyökkääjät olivat puolestaan tulleet mahdollisesti nykyisen Pariisin alueelta. Analyysin mukaan kyseiset henkilöt olivat myös liikkuneet paljon eri alueilla.
Tutkijat arvelevat, että osa hyökkääjistä oli jäänyt puolustajien kiinniottamiksi ja heidän käsivartensa tai kätensä hakattiin irti ”voitonmerkeiksi”.
– Koska hautakuopat sijaitsivat keskellä asutusta, tämä viittaa vahvasti siihen, että teko olisi ollut julkinen väkivaltainen esitys, jonka tarkoituksena oli riistää vihollisilta ihmisyytensä yhteisön edessä, pohtii Fernández-Crespo.