Valtion sijoitusyhtiö Solidiumilla mukava tuotto alkuvuonna

Osakeomistukset tuottivat hyvin epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta.

Valtion sijoitusyhtiön Solidiumin osakeomistusten tuotto vuoden alkupuoliskolla oli 13,3 prosenttia, yhtiö kertoo.

Solidiumin osakeomistusten arvo nousi tammi-kesäkuun aikana vajaasta 6,9 miljardista eurosta lähes 7,6 miljardiin euroon.

Solidium tuloutti katsauskauden alussa 312 miljoonaa euroa voitonjakoa Suomen valtiolle.

Markkinat toipuivat turbulenssista

Solidiumin mukaan sen osakeomistukset tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyvin epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta.

– Huhtikuun alussa Yhdysvaltojen presidentti (Donald) Trumpin tekemät tullipäätökset ja kasvavat kauppasotapelot aiheuttivat hetkellistä turbulenssia osakemarkkinoilla, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

– Markkinat kuitenkin toipuivat nopeasti, ja myös Solidiumin omistusyhtiöiden kurssit palasivat lyhyen laskun jälkeen edeltäneille tasoilleen.

Solidiumin mukaan Outokumpu, Metso, Anora ja Sampo tuottivat sen osakeomistuksista parhaiten.

Solidiumin toimitusjohtajaksi huhtikuussa nimitetty Matts Rosenberg aloitti uudessa tehtävässään 11. elokuuta. Rosenberg siirtyi Solidiumin johtoon sijoitusyhtiö Rettigin toimitusjohtajan paikalta.

Rosenbergin edeltäjä Reima Rytsölä siirtyi vuokra-asuntoyhtiö Kojamon toimitusjohtajaksi.