Saksassa liittopäivät eli parlamentti on hyväksynyt kuukausien väännön jälkeen lain, joka velvoittaa nuoria miehiä jatkossa kutsuntatarkastukseen ja vastaamaan kyselyyn asepalvelushalukkuudesta. Naisille nämä pysyvät vapaaehtoisena.

Tuhannet opiskelijat Berliinissä osoittivat mieltään asepalveluksen uudistusta vastaan 5. joulukuuta. /All Over Press

Lakiuudistus jakaa kansaa

Osa voidaan tulevaisuudessa velvoittaa palvelukseen

– Jos tämä ei riitä tai jos uhkatilanne kehittyy samalla tavalla tai pahenee, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa käyttöön osittain pakollinen asepalvelus tämän maan suojelemiseksi, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius totesi tänään liittopäivien äänestyksen yhteydessä.