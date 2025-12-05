Saksan armeija havittelee palkkalistoilleen kymmeniä tuhansia sotilaita lisää päästäkseen Naton vaatimalle tasolle. Maan parlamentti hyväksyi tänään kiistellyn lakiuudistuksen.
Saksassa liittopäivät eli parlamentti on hyväksynyt kuukausien väännön jälkeen lain, joka velvoittaa nuoria miehiä jatkossa kutsuntatarkastukseen ja vastaamaan kyselyyn asepalvelushalukkuudesta. Naisille nämä pysyvät vapaaehtoisena.
Laki hyväksyttiin äänin 323–272. Yksi edustaja pidättäytyi äänestämästä. Lain on määrä astua voimaan tammikuussa, mutta se tarvitsee vielä Saksan liittoneuvoston vahvistuksen.
Asepalvelus pysyy yhä vapaaehtoisena, mutta nuoret ympäri maata ovat vastustaneet uudistusta.
– Kenenkään ei pitäisi joutua palvelemaan vastoin tahtoaan. Sota aiheuttaa lopulta vain tuhoa, opiskelija Kasselissa kommentoi.