Kekseliäästä ripsivärimainoksesta tuli hitti, mutta lähempää tarkastelua se ei kestä: "Markkinointitiimi ansaitsee palkankorotuksen"

Metro uutisoi Maybellinen markkinointitempauksesta Lontoossa, josta on tullut TikTokissa valtava hitti.

Markkinointikampanjan tarkoituksena on mainostaa Lash Sensational Sky High -ripsiväriä.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Videolla Lontoon ikonisella metrolla on valtavat ripset. Kun juna lipuu metrolaiturille seinästä sojottava metron räpsyttimille sopivan kokoinen ripsiväriharja pyöräyttää ripsiin uuden kerroksen väriä.

Toisessa klipissa Lontoon kaduilla vilistävällä punaisella kaksikerroksisella bussilla on myös ripset. Ajaessaan bussin ripset osuvat rakennukseen kiinnitettyyn vaaleanpunaiseen ripsiväriharjaan.

Näkymä valtavasta ripsiväriharjasta pyöräyttämässä väriä kaksikerroksiseen bussiin tai metrovaunuun on näyttävä. Se ei kuitenkaan ole aito.

Videolla näkyvät kolossaalisen kokoiset maskarat ovat digitaalisia ja ovat olemassa vain videolla.

On siis turha varata lentoja Lontooseen ja lähteä suurkaupungista etsimään rakennusta, jonka seinästä sojottaisi kaksikerroksisen bussin ripsille sopivan kokoinen ripsiväriharja.

”Maybe she’s born with it, maybe it’s the Jubilee”

Tempaus on niittänyt mainetta sosiaalisessa mediassa.

– Okei, tämä oikeasti saa minut haluamaan ostaa tuon ripsivärin, kommentoi eräs käyttäjä TikTokissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Markkinointitiimi ansaitsee palkankorotuksen, kommentoi toinen.

– Toivon, että tuo olisi aito, kommentoi kolmas.

Moni muukin toivoo, että Lontoossa olisi oikeasti valtavan kokoisia julkisia liikennevälineitä kaunistavia maskaroita.

– Kuvittele, että metrosi oli myöhässä, koska sen piti laittaa ripset minttiin, vitsaili eräs mainosvideon nähnyt käyttäjä.

Metro.co.uk jututti Maybelline UK:n markkinointijohtaja Delphine Consignyä. Hänen mukaansa meikkimerkin tarkoitus oli luoda "häiritsevä markkinointikampanja kaikkien ripsivärien sankarille".

Maybelline haluaa tarjota lohtua kaikille niille videon nähneille, jotka eivät tajunneet sen olevan digitaalisesti luotu illuusio. Aitouden tuntu oli nimittäin tarkoituksenomaista. Maybelline loi videot 3D-videotaiteilija Ian Padghamin kanssa.

– Halusimme luoda jotakin, joka yllättäisi kuluttajan ja saisi heidät kyseenalaistamaan sen, mikä on aitoa ja mikä feikkiä. Halusimme tehdä digitaalisen tuotteen, joka on hauska, viihdyttävä ja toisi Ison-Britannian suosituimman ripsivärin parrasvaloihin, Maybellinen tiedottaja kuvailee mainoskampanjaa.

– Ian todellakin toimitti. Emme voi uskoa, millaisen momentumin mainos on saanut. Ihmiset ovat olleet vaikuttuneita siitä, ettei se ole aito. He ovat kutsuneet sitä nerokkaaksi markkinonniksi ja keksineet itse uusia mainoslauseita, kuten: ”Maybe she’s born with it, maybe it’s the Jubilee”, Maybellinen tiedottaja kertoo.

Maybellinen mainoslause on: "Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybelline", kun taas yksi Lontoon metroreiteistä on nimeltään Jubilee line.